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28 грудня 2024, 12:28

Названо найуспішнішу валюту 2024 року

Аргентинське песо в реальному вираженні зміцнилося найбільше інших світових валют у 2024 році. За 11 місяців його зростання склало 44,2% стосовно кошика валют торгових партнерів з урахуванням тризначної інфляції в Аргентині, пише Financial Times. Це більш ніж удвічі перевищує результат турецької ліри, яка посіла друге місце зі зростанням на 21,2%.

Аргентинське песо в реальному вираженні зміцнилося найбільше інших світових валют у 2024 році.
Фото: depositphotos

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Зміцнення песо

Зміцнення офіційного курсу відбилося як на легальному, так і на нелегальному паралельному ринку, де аргентинці змушені купувати долари через обмеження на доступ до офіційного обмінного курсу.

Це призвело до того, що за період із грудня 2023 року до жовтня 2024 року середня зарплата в Аргентині в доларовому вираженні за паралельним курсом (його в країні називають dollar-blue — FM) зросла майже вдвічі — до $990. До цього песо сім років поспіль лише знецінювався. Різниця між офіційним та неофіційним курсами скоротилася до менш ніж 20% порівняно з 200% у грудні 2023 року.

Читайте: Економіка Аргентини вийшла з глибокої рецесії — FT

Різке зміцнення аргентинської валюти стало наслідком економічної політики нового президента Хав'єра Мілея, обраного на свою посаду близько року тому.

Ставка на жорстку економію та збереження суворого валютного контролю, запровадженого попереднім урядом, дозволила утримати стабільність песо після девальвації у грудні 2023 року, зазначає видання. З початку року песо знецінилося лише на 18%, незважаючи на інфляцію в 112% за цей же період. Додатковий фактор — заходи, що дозволили експортерам конвертувати частину доларової виручки за вигіднішими курсами на паралельних ринках, додає FT.

Водночас зміцнення національної валюти дорого обходиться країні та викликає в експертів побоювання щодо конкурентоспроможності економіки Аргентини.

Центральний банк Аргентини щосили намагається відновити практично порожні резерви іноземної валюти, витрачаючи долари підтримки курсу песо.

Також песо, що зміцнилося, призвело до зростання вартості робочої сили в Аргентині на 60% порівняно з Бразилією, що вже викликає занепокоєння серед бізнес-лідерів.

Аналітики попереджають, що зміцнення песо, у тому числі створює загрозу раптовій девальвації, особливо в умовах зовнішніх шоків, таких як можливе введення США нових тарифів за президента Дональда Трампа. Це може призвести до масових девальвацій на ринках, що розвиваються, що посилить тиск на аргентинську валюту.

«Програма Мілея працює, але зміцнення песо — це найбільший ризик у майбутньому, — сказав Раміро Блазкес, голова відділу досліджень інвестиційного банку BancTrust. — Якщо песо продовжуватиме зміцнюватися або станеться зовнішній шок, попит на дешеві долари може різко зрости, збільшуючи ризик девальвації».

Експерти вважають, що у короткостроковій перспективі політика Мілея щодо підтримки курсу песо буде успішною. Однак тривале збереження такого сильного курсу малоймовірне через низькі резерви центрального банку та історичну неможливість підтримувати профіцит торгівлі за сильного песо, зазначають вони.

2025 року очікується, що Мілей виконає обіцянку зняти валютні обмеження та перевести песо в режим вільного плавання, що може стати серйозним випробуванням для аргентинської економіки. Колишній міністр економіки Ніколас Духовні заявив FT, що стійкість курсу можлива лише за збереження суворої фінансової дисципліни, що забезпечує довіру ринків.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
asdf2024
asdf2024
28 грудня 2024, 12:34
#
Пхахаха

Центральный банк Аргентины вовсю пытается восстановить практически пустые резервы иностранной валюты, тратя доллары на поддержку курса песо.
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