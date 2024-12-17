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17 грудня 2024, 15:05

Економіка Аргентини вийшла з глибокої рецесії — FT

Аргентина офіційно вийшла з глибокої рецесії у третьому кварталі 2024 року, що стало важливим етапом у зусиллях президента-лібертаріанця Хав'єра Мілея з подолання тривалої економічної кризи, пише Financial Times.

Аргентина офіційно вийшла з глибокої рецесії у третьому кварталі 2024 року, що стало важливим етапом у зусиллях президента-лібертаріанця Хав'єра Мілея з подолання тривалої економічної кризи, пише Financial Times.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоЗа даними національної статистичної агенції, валовий внутрішній продукт (ВВП) країни зріс на 3,9% з липня до вересня у порівнянні з попереднім кварталом.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

За даними національної статистичної агенції, валовий внутрішній продукт (ВВП) країни зріс на 3,9% з липня до вересня у порівнянні з попереднім кварталом. Це перший квартал зростання з моменту входження Аргентини в рецесію наприкінці 2023 року. Водночас у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, ВВП скоротився на 2,1%.

Президент Хав'єр Мілей, який обіймає посаду вже рік, провів жорсткі реформи, серед іншого й масштабні скорочення державних витрат та дерегуляцію. Ці заходи дозволили знизити тризначну інфляцію, але водночас спричинили значне зростання бідності, що у першій половині 2024 року досягла 53%.

Реформи зробили Мілея популярним серед глобальних правих лідерів, включно з Дональдом Трампом та Ілоном Маском, і посилили довіру інвесторів. У понеділок суверенні облігації Аргентини зросли в ціні, а премія за ризик над облігаціями США знизилася до 677 базисних пунктів, порівняно з понад 2 000 в момент приходу Мілея до влади.

Деталі

Хоча за прогнозами JPMorgan цього року економіка Аргентини скоротиться на 3%, у 2025 році очікується зростання на 5,2%. Це дозволить повернути рівень ВВП на душу населення до показників 2021 року.

Зростання економіки у третьому кварталі було зумовлене відновленням споживчих витрат, капітальних інвестицій, а також сильним експортом у сільському господарстві та видобувній промисловості. Проте сфери виробництва й будівництва залишаються у складному стані.

Аналітики попереджають, що для утримання популярності напередодні проміжних виборів 2025 року Мілей має забезпечити стійке зростання, що підвищить рівень життя аргентинців. Серед ключових викликів його уряду — зняття валютних обмежень і стимулювання іноземних інвестицій, що стримується нестачею резервів у центральному банку.

Очікується, що економіка Аргентини зростатиме у 2025 році, хоча й повільніше, ніж у 2024-му. За словами Себастьяна Менескальді, директора консалтингової компанії EcoGo, зростання у 5% матиме нерівномірний вплив на різні галузі та групи працівників.

Джерело: Мінфін
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