НБУ за тиждень продав найбільший обсяг валюти на міжбанку з 2022 року

Минулого тижня (23−27 грудня) Національний банк продав на міжбанку $1,625 млрд. Це найбільший показник із лютого 2022 року. Водночас регулятор не купував валюту на ринку минулого тижня, свідчать дані на сайті НБУ .

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Валютні інтервенції НБУ

Зазначимо, що це найбільший обсяг проданої валюти за тиждень з травня 2022 року, тоді НБУ продав $1 431,61 млн, а чистий продаж склав $1 424,11 млн.

Усього з початку року Нацбанк купив на ринку $126 млн, а продав із резервів — $34,57 мільярда. Це значно більше, ніж за 2022 рік ($26,38 млрд) і 2023 рік ($28,83 млрд).

Нагадаємо

Як писав Мінфін, Національний банк протягом тижня, з 16 по 20 грудня, купив на міжбанківському валютному ринку $0,20 млн і продав $1 417,6 млн. Чистий продаж валюти склав $1 417,4 млн проти $1 075,65 млн минулого тижня.