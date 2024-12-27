З нового року вчителі отримуватимуть щомісячну доплату

З початку 2025 року вчителі будуть отримувати щомісячну доплату в розмірі 1 000 грн до заробітної плати в межах програми «Зимової підтримки» — «Вчительська доплата». Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

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«Сьогодні розподіляємо субвенцію в розмірі 4,6 млрд грн на перше півріччя наступного року, аби з січня всі українські вчителі почали отримувати додаткову щомісячну виплату в розмірі 1 000 грн «на руки» після сплати податків. З 1 вересня це буде вже 2 000 грн «на руки», — зазначив Шмигаль.

Також уряд ухвалив рішення про виділення 1,6 млрд грн субвенції місцевим бюджетам на закупівлю наступного року шкільних автобусів.

Крім того, уряд вчора виділив 2,8 млрд грн на програму безкоштовного гарячого харчування для дітей молодших класів. Також розподілили 305 млн грн субвенції у 2025 році на підтримку дітей з особливими освітніми потребами.

«Виділили 150 млн грн субвенції для регіонів на підвищення кваліфікації вчителів. Це частина програми Нова Українська Школа, яка буде продовжена наступного року», — додав глава уряду.