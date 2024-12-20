НБУ випустив пам’ятну монету зі срібла «Новорічна іграшка» (фото)

Національний банк випустив нову пам’ятну монету «Новорічна іграшка» виготовлену зі срібла, номіналом 10 гривень. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Дизайн монети

На аверсі зображено витончений декоративний витинанковий мотив у формі сніжинок, які традиційно використовуються для прикрашання зимових вікон.

На реверсі — різдвяна композиція з персонажами вертепу в сучасній інтерпретації. В центрі розташована ялинка з головним символом Різдва — Віфлеємською зіркою. Навколо неї стилізовані колядники співають різдвяні пісні, даруючи радість і тепло кожному дому. Серед персонажів вертепу також зображено символічний образ воїна, що уособлює сучасних захисників України, які прагнуть повернутися додому, щоб зустріти свята в колі рідних.

Характеристики

Монета оздоблена емаллю та локальною позолотою.

Її дизайн створили художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

номінал — 10 гривень,

Тираж — до 10 тисяч штук.

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Де придбати

Придбати першу частину тиражу пам’ятних монет «Новорічна іграшка» можна відсьогодні, 20 грудня, в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.

Реалізація у банків-дистриб'юторів розпочнеться по мірі відвантаження продукції Банкнотно-монетним двором.