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20 грудня 2024, 11:34

НБУ випустив пам’ятну монету зі срібла «Новорічна іграшка» (фото)

Національний банк випустив нову пам’ятну монету «Новорічна іграшка» виготовлену зі срібла, номіналом 10 гривень. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк випустив нову пам’ятну монету «Новорічна іграшка» виготовлену зі срібла, номіналом 10 гривень.
Фото: НБУ

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Дизайн монети

На аверсі зображено витончений декоративний витинанковий мотив у формі сніжинок, які традиційно використовуються для прикрашання зимових вікон.

На реверсі — різдвяна композиція з персонажами вертепу в сучасній інтерпретації. В центрі розташована ялинка з головним символом Різдва — Віфлеємською зіркою. Навколо неї стилізовані колядники співають різдвяні пісні, даруючи радість і тепло кожному дому. Серед персонажів вертепу також зображено символічний образ воїна, що уособлює сучасних захисників України, які прагнуть повернутися додому, щоб зустріти свята в колі рідних.

Характеристики

  • Монета оздоблена емаллю та локальною позолотою.
  • Її дизайн створили художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.
  • номінал — 10 гривень,
  • Тираж — до 10 тисяч штук.

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Де придбати

Придбати першу частину тиражу пам’ятних монет «Новорічна іграшка» можна відсьогодні, 20 грудня, в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.

Реалізація у банків-дистриб'юторів розпочнеться по мірі відвантаження продукції Банкнотно-монетним двором.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
allexpll
allexpll
20 грудня 2024, 12:12
#
Судячи з доступної кількості монет для замовлень в інтернет-магазині, для НБУ зима настала так неочікувано, що до Нового року не встигли накарбувати заявлену кількість монет. Бо при фактичному тиражу 7500 шт (як НБУ декларує) і квоті на їх інтернет магазин в 60%, доступна кількість була лише 1000 шт (13,3%)
+
0
NoNameX
NoNameX
20 грудня 2024, 12:12
#
Перекупи вже все скупили, тепер на олх від 5к
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