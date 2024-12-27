Обсяги торгів BTC і Solana оновили максимуми, криптокомпанії обиратимуть США замість ЄС: що нового

Обсяги торгів біткоїном і Solana оновили історичні максимуми

Оборот біткоїном і Solana в листопаді досяг рекордних $2,2 трлн і $243 млрд відповідно. Показник Ethereum зріс до $1,1 трлн, що на 50% нижче пікового значення 2021 року. Про це свідчать дані Token Terminal.

Середньотижневі обсяги в Solana на 46% перевищили пік 2021 року, тоді як метрики біткоїна та Ethereum перебувають нижче рівня попереднього буллрана.

Оборот Solana становить приблизно 20% від показника Ethereum і відповідає аналогічній пропорції капіталізації двох активів.

У розрізі комісій частка Ethereum у листопаді становила 18% (2021 року — 61%), Solana — 18,5% (0,2%).

За кількістю активних користувачів Solana вийшла на лідерські позиції з показником у 132 млн. Щодо листопада 2021 року індикатор підскочив на 81 млн і виявилася вдвічі вищою за сукупне значення за всіма блокчейнами на той момент.

30% населення Південної Кореї інвестували в криптоактиви

Кількість інвесторів Південної Кореї у віртуальні активи станом на кінець листопада 2024 року досягла 15,59 млн. Цей показник відповідає третині населення країни та перевищує дані за жовтень 2024 року на 610 000 осіб. Про це повідомили в Yonhap News Agency.

Регулятор вперше опублікував статистику криптовалют. Інформація була зібрана від компаній відповідно до Закону про захист користувачів віртуальних активів, який був прийнятий в червні 2023 року та набув чинності в липні цього року.

Ці дані ґрунтуються на статистиці п’яти провідних бірж Південної Кореї —Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit і Gopax. Якщо інвестор відкриває рахунки на кількох біржах, цей показник враховується кілька разів у загальних даних, йдеться в повідомленні від Yonhap News Agency.

Так, у листопаді 2024 року середньодобовий обсяг криптовалютних транзакцій в Південній Кореї досяг 14,9 трлн вон ($10,2 млрд). Ця сума приблизно дорівнює сумарному обсягу транзакцій на традиційних ринках KOSPI і Kosdaq.

Загалом місцеві криптоінвестори володіють криптовалютами на суму 102,6 трлн вон ($70 млрд). В порівнянні з жовтнем 2024 року ріст — на майже 77%.

У січні буде розблоковано криптоактиви на понад $7 мільярдів

У січні 2025 року буде розблоковано різні криптоактиви на загальну суму $7,09 млрд, згідно з Tokenomist. Трохи менше половини від цієї суми припадає на один проєкт — Ondo Finance.

З найбільших розблокувань можна виділити такі:

64,5 млн SUI ($272,7 млн) — 1 січня;

16,41 млн JTO ($51,85 млн) — 7 січня;

23,44 млн CHEEL ($189,37 млн) — 10 січня;

4,54 млн APT ($40,53 млн) — 12 січня;

64,41 млн STRK ($30,09 млн) — 15 січня;

93,65 млн ARB ($70,25 млн) — 16 січня;

1,94 млрд ONDO ($2,86 млрд) — 18 січня;

6,67 млн GT ($102,71 млн) — 26 січня.

Серед проєктів, чиї токени будуть розблоковані, виділяється Ondo Finance. 18 січня на ринок потрапить близько 135% від оборотної пропозиції токена ONDO, що може негативно вплинути на його курс.

Як зазначили в Tokenomist, 20% від розблокованих токенів будуть зарезервовані для інвесторів. Решту 80% спрямують на розвиток екосистеми.

При цьому початкова ціна входження для інвесторів становила $0,02. На момент написання новини токен торгується по $1,48.

Криптокомпанії обиратимуть США замість ЄС через політику Трампа

Прийняття Дональдом Трампом криптовалют може підірвати нові європейські правила щодо цифрових активів, адже компанії віддають перевагу дружнішому ринку США, залишаючи Європу осторонь, попереджають представники індустрії. Про це повідомляє Financial Times.

Такі компанії, як Binance, найбільша у світі криптовалютна біржа, заявили, що зосередять свою увагу на США після того, як Трамп пообіцяв зробити країну «криптостолицею планети».

Топменеджери та аналітики вважають, що криптодружній Білий дім стане потужним магнітом, особливо у порівнянні з новими правилами ЄС, які набудуть чинності з 30 грудня.

Правила ЄС, відомі як Регулювання ринків криптоактивів (MiCA), мають встановити рамки для захисту громадськості після краху таких компаній, як біржа FTX, а також кредиторів, включно з Genesis і Celsius. Ці стандарти раніше хвалили в індустрії як потенційний зразок глобального регулювання криптоактивів.

«При попередній адміністрації США MiCA здавалося гарним способом осмислити криптоіндустрію, не вбиваючи інновацій», — зазначив Есвар Прасад, старший науковий співробітник Brookings Institution.

«Однак після перемоги Трампа ми побачимо міграцію криптодіяльності з Європи у будь-якій формі, адже в США все стане значно простіше. MiCA буде сприйматися як дуже суворе регулювання», — додав він.

Перемога Трампа сприяла тому, що цього року Bitcoin досяг рекордної ціни в $108,000.