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27 грудня 2024, 10:03

Україна посіла 58 місце в рейтингу найбільших економік світу

Україна посіла 58 місце в рейтингу найбільших економік світу за версією британської консалтингової компанії Centre for Economics and Business Research. Про це йдеться в щорічному рейтингу компанії World Economic League Table, передає LIGA.net.

Україна посіла 58 місце в рейтингу найбільших економік світу за версією британської консалтингової компанії Centre for Economics and Business Research.
Фото: uadairy.com

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«Українська економіка показала стійкість перед обличчям війни. У 2024 році річне зростання ВВП оцінюється в 3,0%, що дещо нижче від темпів зростання в 5,3% у 2023 році, але все ще позитивно. Проте, за оцінками, ВВП все ще буде на 23,1% нижче рівня 2019 року, і економіка не повернеться до цього рівня у наступні п'ять років», — йдеться у повідомленні.

Очікується, що річний темп зростання ВВП України становитиме в середньому 4,1% у період з 2025 до 2029 року, а потім трохи сповільниться до середніх 3,7% на рік у період з 2030 до 2039 року.

Прогнозується, що позиції України у «світовій економічній лізі» залишаться практично без змін: з 58 місця у 2024 році Україна підніметься на 57 місце у 2039 році.

Найбільшою економікою світу, згідно з прогнозом, мають залишитися США.

Китай, попри стимулювальні заходи, не зможе обігнати США як найбільшу економіку в найближчі 15 років через внутрішні проблеми.

На третє місце з п'ятого має піднятися Індія, обійшовши і Японію, і Німеччину.

Прогнозується також, що світова економіка подвоїться до $221 трлн протягом наступних 15 років. Основними драйверами зростання будуть азійські країни, зокрема Індонезія (яка може увійти до десятки найбільших у світі) і Бангладеш (підніметься з 37 на 21 місце). Філіппіни та В'єтнам також покращать свої позиції.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
Sarevok
Sarevok
27 грудня 2024, 10:42
#
Потужно! Догнать и перегнать Нигерию.
+
0
godvinik
godvinik
27 грудня 2024, 11:06
#
В 2039му жалюгідні злидні залишаться згідно прогнозу.
росію виключили з рейтингу щоб себе британію вписати на високі щаблі.
+
0
Rubi0
Rubi0
27 грудня 2024, 11:55
#
Если вы откроете первоисточник то рф на 11 месте, а в 2025 году войдет в 10-ку, да и в принципе судя по прогнозу аж до 2039 там и останется плюс минус на 10−13 месте.
+
+42
veritas69
veritas69
27 грудня 2024, 10:57
#
Ох, ця статистика. відсотків 20 безробіття, мін ЗП 150 дол., без чужих грошей держава не проживе і року
+
+30
Павел Еникеев
Павел Еникеев
27 грудня 2024, 11:07
#
Нигерия мало понятна для нас. А вот сравнение с Казахстаном весьма показательно. Анализ изменения ВВП на протяжении всех 30 лет в сравнении даст реальное понимание всего и о неизбежности будущего. При старте превышения ВВП Украины ВВ Казахстана 3/1, сейчас соотношение наоборот 2/3.
+
0
VS SV
VS SV
27 грудня 2024, 11:42
#
Кувейт зробили як стоячого)
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