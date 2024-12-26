Кабінет Міністрів затвердив Стратегію з реформування психоневрологічних та інших інтернатних закладів до 2034 року та Стратегію розвитку прикордонної інфраструктури з країнами ЄС та Молдовою до 2030 року. Ці два стратегічні документи є кроками Плану України для фінансової програми Ukraine Facility. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
26 грудня 2024, 16:03
Україна виконала ще два пункти для отримання коштів за програмою Ukraine Facility
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Заходи Плану України, які ухвалили:
- Стратегія реформування психоневрологічних, інших інтернатних закладів та деінституціалізації догляду за повнолітніми особами з інвалідністю та особами старшого віку до 2034 року. Також затвердили операційний план заходів з реалізації стратегії у 2025−2027 роках. Документ передбачає розвиток соціальних послуг та підтримку людей із підвищеними потребами з метою забезпечення їхньої спроможності самостійно проживати в громаді та запобігання інституціалізації.
- Стратегія розвитку та розбудови прикордонної інфраструктури з країнами-членами Європейського Союзу та Молдовою до 2030 року. Стратегія передбачає реконструкцію пунктів пропуску на кордоні з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, створення мережі сервісних зон, спрощення процедур перетину кордону (цифровізація та запровадження спільного контролю) відповідно до стандартів Європейського Союзу.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що 18 грудня Україна отримала 4,1 мільярда євро від ЄС за програмою Ukraine Facility.
Загальна цьогорічна допомога за ініціативою Ukraine Facility становить 16,1 млрд євро. Загалом у межах програми передбачено надання Україні 50 млрд євро. Програма діятиме з 2024 до 2027 року.
На 2025 рік програмою Ukraine Facility передбачено близько 12,5 млрд євро фінансової підтримки.
Джерело: Мінфін
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