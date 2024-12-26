Україна виконала ще два пункти для отримання коштів за програмою Ukraine Facility

Кабінет Міністрів затвердив Стратегію з реформування психоневрологічних та інших інтернатних закладів до 2034 року та Стратегію розвитку прикордонної інфраструктури з країнами ЄС та Молдовою до 2030 року. Ці два стратегічні документи є кроками Плану України для фінансової програми Ukraine Facility. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.