Укрпошта знизить тариф для посилок у США

«Укрпошта» на початку наступного року зменшить тариф для габаритних посилок до США, а також розширить список країн, до яких можна буде надсилати дрібні пакети в межах пакета Prime (до 2 кг). Про це повідомила директорка департаменту міжнародних операцій «Укрпошти» Юлія Павленко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

«Наступного року ми плануємо ще більше розширити співпрацю зі США. Для наших клієнтів будуть хороші рішення. Ми запропонуємо хороші бонуси. Зробимо трошки меншу градацію за вагою, щоб підприємцям було ще простіше потрапляти в справедливий тариф. Друге, у нас буде зменшення тарифу для габаритних посилок у Штати. Ці рішення ми презентуємо в січні та лютому 2025 року», — розповіла Павленко.

Вона також заявила про плани компанії розширити список країн, до яких можна буде надсилати посилки в рамках пакета Prime.