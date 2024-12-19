Укрпошта анонсувала поштовий випуск «Нова радість стала» з особливим оформленням. Про це повідомляє пресслужба компанії.
19 грудня 2024, 14:13
Укрпошта анонсувала новий поштовий випуск до Різдва з особливим оформленням (фото)
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На марці зображена витинанка, що оповідає про традиції свята: дівчата з Вифлеємською зіркою співають колядки, волхви несуть дари, від хати до хати ряджені «водять Козу», а українські воїни захищають нашу свободу, наші свята й звичаї.
У поштовому блоці — 5 марок: «Колядники», «Волхви», «Різдво Христове», «Різдвяний вертеп», «Українські воїни».
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Характеристики
- Марка Nº 2133 «Колядники».
- Марка Nº 2134 «Волхви».
- Марка Nº 2135 «Різдво Христове».
- Марка Nº 2136 «Різдвяний вертеп».
- Марка Nº 2137 «Українські воїни».
- Формат блоку — 113×113 мм.
- Формат марок NgNº 2133, 2134, 2136, 2137 — 27,84×27,84 мм, марки Nº 2135 — 36,54×36,54 мм.
- Номінал кожної марки — М (відповідає тарифу на пересилання внутрішнього простого листа без оголошеної цінності масою понад 50 грамів до 250 грамів включно і поштової картки).
- Тираж блоку — 60 000 пр., КПД — 30 000 пр., картки — 30 000 пр., папки — 600 пр.
- Блок надруковано на ПК «Україна».
- Спосіб друку — офсет, тиснення фольгою.
- На блоці, конверті, картці — витинанки заслуженої художниці України Наталії Аксьоненко. В дизайні папки використано малюнок художниці.
Де придбати
Передзамовити поштовий набір «Нова радість стала» можна вже Поштовому маркеті, а 24 грудня — придбати не лише онлайн, а й у відділеннях та філателістичних крамницях. Його вартість становить 205 грн.
Джерело: Мінфін
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