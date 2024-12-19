Укрпошта анонсувала новий поштовий випуск до Різдва з особливим оформленням (фото)

Укрпошта анонсувала поштовий випуск «Нова радість стала» з особливим оформленням. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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На марці зображена витинанка, що оповідає про традиції свята: дівчата з Вифлеємською зіркою співають колядки, волхви несуть дари, від хати до хати ряджені «водять Козу», а українські воїни захищають нашу свободу, наші свята й звичаї.

У поштовому блоці — 5 марок: «Колядники», «Волхви», «Різдво Христове», «Різдвяний вертеп», «Українські воїни».

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Характеристики

Марка Nº 2133 «Колядники».

Марка Nº 2134 «Волхви».

Марка Nº 2135 «Різдво Христове».

Марка Nº 2136 «Різдвяний вертеп».

Марка Nº 2137 «Українські воїни».

Формат блоку — 113×113 мм.

Формат марок NgNº 2133, 2134, 2136, 2137 — 27,84×27,84 мм, марки Nº 2135 — 36,54×36,54 мм.

Номінал кожної марки — М (відповідає тарифу на пересилання внутрішнього простого листа без оголошеної цінності масою понад 50 грамів до 250 грамів включно і поштової картки).

Тираж блоку — 60 000 пр., КПД — 30 000 пр., картки — 30 000 пр., папки — 600 пр.

Блок надруковано на ПК «Україна».

Спосіб друку — офсет, тиснення фольгою.

На блоці, конверті, картці — витинанки заслуженої художниці України Наталії Аксьоненко. В дизайні папки використано малюнок художниці.

Де придбати

Передзамовити поштовий набір «Нова радість стала» можна вже Поштовому маркеті, а 24 грудня — придбати не лише онлайн, а й у відділеннях та філателістичних крамницях. Його вартість становить 205 грн.