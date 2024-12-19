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19 грудня 2024, 14:13

Укрпошта анонсувала новий поштовий випуск до Різдва з особливим оформленням (фото)

Укрпошта анонсувала поштовий випуск «Нова радість стала» з особливим оформленням. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Укрпошта анонсувала поштовий випуск «Нова радість стала» з особливим оформленням.
Фото: Укрпошта

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На марці зображена витинанка, що оповідає про традиції свята: дівчата з Вифлеємською зіркою співають колядки, волхви несуть дари, від хати до хати ряджені «водять Козу», а українські воїни захищають нашу свободу, наші свята й звичаї.

У поштовому блоці — 5 марок: «Колядники», «Волхви», «Різдво Христове», «Різдвяний вертеп», «Українські воїни».

Читайте також: Укрпошта анонсувала нову марку з зображенням Усика (фото)

Характеристики

  • Марка Nº 2133 «Колядники».
  • Марка Nº 2134 «Волхви».
  • Марка Nº 2135 «Різдво Христове».
  • Марка Nº 2136 «Різдвяний вертеп».
  • Марка Nº 2137 «Українські воїни».
  • Формат блоку — 113×113 мм.
  • Формат марок NgNº 2133, 2134, 2136, 2137 — 27,84×27,84 мм, марки Nº 2135 — 36,54×36,54 мм.
  • Номінал кожної марки — М (відповідає тарифу на пересилання внутрішнього простого листа без оголошеної цінності масою понад 50 грамів до 250 грамів включно і поштової картки).
  • Тираж блоку — 60 000 пр., КПД — 30 000 пр., картки — 30 000 пр., папки — 600 пр.
  • Блок надруковано на ПК «Україна».
  • Спосіб друку — офсет, тиснення фольгою.
  • На блоці, конверті, картці — витинанки заслуженої художниці України Наталії Аксьоненко. В дизайні папки використано малюнок художниці.

Де придбати

Передзамовити поштовий набір «Нова радість стала» можна вже Поштовому маркеті, а 24 грудня — придбати не лише онлайн, а й у відділеннях та філателістичних крамницях. Його вартість становить 205 грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
allexpll
allexpll
19 грудня 2024, 15:33
#
Пане Роман, дякуємо за інфу. Можете ще додати новину, як сьогодні «обіс*ався» НБУ, з продажем у своєму інтернет-магазині (розробленому за 4 млн грн) проанонсованої монети «Ні кулі ні шаблі»
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