У «Дії» відновили оформлення дозволів на виконання будівельних робіт

На порталі «Дія» відновили можливість отримати дозвіл на виконання будівельних робіт або ж внести зміни до вже виданого дозволу. Про це повідомляє пресслужба «Дії».

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Зазначається, що послуга стосується дозволів на будівництво обʼєктів середнього та високого класу наслідків. Також у випадку, коли треба змінити замовника, підрядника, адресу чи щось інше.

«А ще ваша будівельна заявка на порталі „Дія“ буде захищена від поширених помилок. Система виловлює їх до надсилання. Тому коли заповните заявку онлайн, будьте певні — в органах будівельного контролю її розглянуть», — наголосили у «Дії».

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 19 грудня хакери здійснили наймасштабнішу зовнішню кібератаку на держреєстри України. Було призупинено роботу Єдиних і Державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції.