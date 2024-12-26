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26 грудня 2024, 13:44

Нідерланди планують виділити Україні ще 6 мільярдів євро військової допомоги — посол

Нідерланди вже виділили Україні військову допомогу на 3,8 млрд євро та планують спрямувати ще 6 млрд євро. Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив посол країни в Україні Алле Дорхаут.

Нідерланди вже виділили Україні військову допомогу на 3,8 млрд євро та планують спрямувати ще 6 млрд євро.
Фото: pixabay.com

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«Упродовж останніх трьох років Нідерланди підтримують Україну в різний спосіб — морально, гуманітарною допомогою, допомогою у відновленні, економічною, а також військовою допомогою. Наразі вже надійшло 3,8 млрд євро, але у планах ще шість мільярдів. Таким чином, Нідерланди виділили понад 10 млрд євро військової допомоги, з яких майже чотири вже надійшли», — зазначив він.

Дорхаут заявив, що енергетика є одним із пріоритетів Нідерландів у допомозі Україні. Його колеги постійно на зв’язку з українською стороною, щоб «зрозуміти, як ще можна допомогти Україні пережити цю зиму».

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Він підкреслив, що боротьба з агресією рф не лише в інтересах України, а й в інтересах Європи, оскільки йдеться про захист безпеки, процвітання і цінностей.

У цьому контексті він відзначив важливість вступу України в ЄС, оскільки в договорі про Європейський Союз є окреме положення про безпеку.

«Коли війна закінчиться, ЄС обов’язково матиме довгострокові відносини з Україною, і я вважаю, що все, що ЄС і країни-члени зараз роблять щодо надання військової допомоги Україні, частково зміститься в бік економічної підтримки, відновлення тощо», — додав посол Нідерландів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+45
Я_ __
Я_ __
26 грудня 2024, 13:54
#
Виділяють виділяють гроші (дякуємо західним партнерам), а потім найпотужніший каже влітку, шо 14 бригад не мають зброї, а в грудні каже, що лише озброєні лише 2,5 бригади з 10 бригад, куди ж воно все дівається, хммм
+
0
MAXAOH
MAXAOH
26 грудня 2024, 14:05
#
Форум нытиков…
+
0
antibiotik1
antibiotik1
26 грудня 2024, 15:11
#
Вспомнился рилс в инсте где Зеленский

в 20 году — мы высадимо 1 млрд дерев
в 23 году — мы зробимо 1 млн дронив
в 24 году — у нас э читкий план як збудувати 1 гигават потужностей вже цього риччя.

Потушно, зробив!
+
+14
MAXAOH
MAXAOH
26 грудня 2024, 14:03
#
Это хорошо!)
+
+15
kievpol
kievpol
26 грудня 2024, 14:12
#
Хорошо только для тех кто сидит на броне и получает государственное баблишко… Остальным потужно плевать, их это никак не касается
+
0
MAXAOH
MAXAOH
26 грудня 2024, 14:13
#
А тебе обидно? Иди поплачь!)
+
0
antibiotik1
antibiotik1
26 грудня 2024, 15:13
#
Наивный зритель телемарафона)
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