Банк Кореї: Більше третини мешканців країни володіють криптовалютами

Банк Кореї опублікував нові статистичні дані , згідно з якими до кінця року загальна кількість південнокорейських криптоінвесторів наблизилася до 16 млн осіб. Це близько 45% всього економічно активного населення.

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Що відомо

Щомісяця кількість криптоінвесторів збільшувалася приблизно на 100 тисяч осіб, уточнив центробанк.

За його даними, на кінець року жителі країни володіють цифровими активами на суму близько 102,6 трлн корейських вон ($69 млрд). При цьому середньостатистичний південнокорейський криптоінвестор володіє активами на суму близько 6,58 млн корейських вон ($4 400), а щоденні обсяги торгових операцій на п'яти найбільших біржах Республіки Корея досягли 15 трлн корейських вон ($10 млрд).

У Банку Кореї зазначили, що обсяг торгів на корейських біржах віртуальних активів практично зрівнявся із обсягом торгів на національному фондовому ринку, KOSDAQ. Сума депозитів південнокорейських криптоінвесторів, що зберігаються на криптобіржах і готових до інвестування, оцінюється головним фінансовим регулятором у 8,8 трлн ($600 млн).

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що влада Південної Кореї втретє відклала введення податку на приріст капіталу від інвестицій у віртуальні активи і продовжила дію мораторію ще на два роки.