Південна Корея відкладе оподаткування криптовалют ще на два роки

Ліва Демократична партія Кореї заявила, що погодилася на дворічну відстрочку впровадження податку на прибуток від віртуальних активів. Пропозиція надійшла від уряду і правлячої Партії влади народу. Про це пише Incrypted з посиланням на The Korea Herald.

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Що відомо

За словами лідера ДПК Пак Чан-Де, партія прийняла таке рішення у звʼязку з тим, що податковий план вимагає подальших регулятивних уточнень. ДПК має більшість голосів у законодавчому органі — Національних Зборах країни.

Це вже третій випадок з 2021 року, коли уряд Південної Кореї відклав розгляд процесу оподаткування надходжень від криптоактивів.

Податок у розмірі 20% має накладатись на доходи від криптовалюти, що перевищують 2,5 млн корейських вон (близько $1780 на момент написання).

Раніше ДПК наполягала на тому, щоб податковий план набрав чинності 1 січня 2025 року, але з вищим порогом, що не підлягає оподаткуванню, у 50 млн корейських вон (або $35 606) замість нинішнього порогу в 2,5 млн вон.

Разом з тим, Пак Чан-Де залишається проти урядових законопроєктів про податок на спадщину та дарування, які «приносять користь супербагатим», та хоче знизити ставку податку на спадщину з нинішніх 50% до 40% для найбагатшої групи населення.