Офіційний курс: НБУ підвищив курс гривні на 12 копійок

Національний банк України встановив на 26 грудня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,8623 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 12 копійок.

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Валютний ринок

Нацбанк на 26 грудня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 43,51 грн (на 25 грудня курс було встановлено на рівні 43,63 грн). Європейська валюта подешевшала на 1 копійку.

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