Офіційний курс: НБУ залишив гривню без змін

Національний банк України встановив на 25 грудня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,9875 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ залишив на попередньому рівні курс гривні.

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Валютний ринок

Нацбанк на 25 грудня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 43,63 грн (на 23 грудня курс був встановлений на рівні 43,64 грн). Європейська валюта подешевшала на 1 копійку.

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