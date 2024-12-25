З початку року Фонд гарантування виплатив майже 600 мільйонів бізнесу за кредиторськими вимогами

За 11 місяців 2024 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив понад 582 млн грн кредиторам 7-ї черги (юрособи — клієнти банку, які не є пов’язаними з банком особами). Більше ніж 81,5 млн грн отримали кредитори 4-ї черги (фізособи та ФОП понад гарантовану суму). Про це повідомляє пресслужба Фонду.

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Зазначається, що на задоволення вимог кредиторів 9-ї черги (фізичних осіб, ФОП, юросіб), які є пов’язаними особами банку, виплачено 191,6 млн грн.

На виконання вимог Національного банку (5-а черга) — 20,5 млн грн.

Понад 1,1 млрд грн спрямовано на задоволення вимог 3-ї черги, що виникли на покриття витрат Фонду на виплату гарантованого відшкодування вкладникам.

Решту коштів було виплачено кредиторам 2-ї та інших черг.

Загалом за 11 місяців 2024 року сума задоволення вимог кредиторів банків, ліквідацію яких здійснює Фонд, склала майже 2,1 млрд грн.

За час діяльності Фонду станом на 1 грудня 2024 року банки у ліквідації задовольнили вимоги кредиторів на 70,8 млрд грн, з яких майже 18 млрд грн погашено забезпеченим кредиторам, зокрема 16,4 млрд грн — Національному банку України (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів).