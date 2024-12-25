Кабмін продовжив заборону на експорт газу, золота та солі на 2025 рік

Кабінет міністрів затвердив список товарів, експорт та імпорт яких потребує ліцензій та регулюється квотами на 2025 рік. Про це повідомляється на урядовому порталі.

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За словами заступника Міністра економіки України — Торгового представника України Тараса Качки, щорічне ліцензування й квотування запобігає можливому дефіциту важливих товарів на внутрішньому ринку.

«Наприклад, після того, як російські війська окупували Соледар, на українському ринку зберігається дефіцит харчової солі. Тому ми продовжили режим ліцензування та квотування експорту цієї продукції. Як тільки внутрішній ринок стане профіцитним, такі обмеження будуть скасовуватись», — пояснив Качка.

Також уряд затвердив ліцензування та квотування експорту:

золота, срібла та брухту дорогоцінних металів;

коксівного вугілля (марки «К»);

мазуту;

природного газу українського походження.

Щодо імпорту, то ліцензуватися та квотуватися будуть озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази, а також обладнання та товари, що можуть їх містити.