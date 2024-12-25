«Національний кешбек»: За листопад українці отримали від держави 232 млн грн

За листопад українці отримали від держави 232 млн грн кешбеку за купівлю товарів українського виробництва, що майже вдвічі більше, ніж за жовтень. Середня виплата зросла з 97 до 116 грн на людину. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

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Деталі

Кількість отримувачів кешбеку в листопаді зросла на 800 тисяч. Найактивнішими учасниками програми залишаються українці до 45 років — 60% від усіх користувачів, учасників середнього віку — 24%, а старшого (60+) — 16%.

Зазначається, що майже 700 тисяч громадян не отримали виплати — або вони не активували картки для виплати кешбеку в застосунку «Дія» або накопичили менш як 2 гривні. Наразі загальна сума накопиченого ними кешбеку становить 48 млн гривень.

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Виплати за грудень

Виплата кешбеку за грудень та січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року. Це повязано з особливостями бюджетного процесу.

Станом на 25 грудня, до програми «Національного кешбеку» долучилися 7,9 млн громадян. Для виплат у «Дії» було активовано 4,2 млн карток.

Загалом у програмі беруть участь 1665 виробників. Кешбек доступний на 360 тисяч товарів українського виробництва.

Програма «Національний кешбек»

Мета програми — підтримка українців і стимулювання попиту на товари місцевого виробництва. Держава нараховує 10% кешбеку за купівлю товарів українського виробництва. Максимальна сума кешбеку — 3 000 грн на місяць.

У програмі беруть участь провідні національні торговельні мережі, аптеки, автозаправні станції, а також значна кількість регіональних мереж і окремих магазинів. Кешбек уже доступний на 360 тис. товарів від 1 660 українських виробників.