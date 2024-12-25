Morgan Stanley: дефіцит бюджету та держборг несуть ризики для економіки США

У відповідь на запитання журналіста про актуальні ризики для світової економіки головний виконавчий директор Morgan Stanley Тед Пік заявив, що один із них пов'язаний з виконанням бюджету новою адміністрацією обраного президента США Дональда Трампа, а інший з геополітичними аспектами. Про це він заявив в інтерв'ю японському виданню Nikkei Asia.

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

«За нової адміністрації існують ризики для виконання бюджету. Як ви знаєте, у нас, крім величезного загального боргу, є значний бюджетний дефіцит», — сказав Пік.

Він уточнив, що уповільнення економічного зростання на тлі зростання інфляції, тобто стагфляція, може стати серйозною проблемою, тому Федеральна резервна система США «має діяти розумно та обачно», оцінюючи реальний рівень зростання цін.

При цьому він зазначив, що адміністрація майбутнього президента США, ймовірно, добре обізнана з проблемами і візьме їх до уваги при бюджетному плануванні.

Нагадаємо

15 листопада державний борг США вперше в історії перевищив $36 трлн. У червні Міжнародний валютний фонд (МВФ) у своїй доповіді за підсумками огляду американської економіки на підставі 4-ї статті свого статуту наголосив на необхідності вирішити питання американського держборгу, який до 2032 року становитиме 140% ВВП.

В організації вважають, що високий дефіцит бюджету та рівень державного боргу США створюють загрозу світовій економіці. МВФ наголошує на необхідності «терміново усунути» цю проблему.