рф завдала удару по теплоелектростанціям ДТЕК: серйозно пошкоджено обладнання

25 грудня рф здійснила чергову масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Атаковано теплоелектростанції ДТЕК. Про це йдеться у повідомленні ДТЕК.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Наслідки атаки

Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання.

«Цього року це вже тринадцята масована атака на українську енергетику і десята масована атака на енергетичні підприємства компанії. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів», — йдеться у повідомленні.

Читайте: «Укренерго» ввело графіки відключення світла через масовану атаку рф

Масована атака рф

Росіяни в ніч на 25 грудня випустили по Україні ракети. Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски крилатих ракет «Калібр» з Чорного моря та балістичних ракет.