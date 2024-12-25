25 грудня «Укренерго» запровадило графіки відключення світла в Україні. Причина — масований обстріл ворога. Про це йдеться у повідомленні «Укренерго».
25 грудня 2024, 8:33
«Укренерго» ввело графіки відключення світла через масовану атаку рф
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Як зазначаються енергетики, у зв'язку з масштабною ракетною атакою в Україні застосовані заходи обмеження споживання.
«Графіки застосування відключень у вашому регіоні - дізнавайтесь на сайті та офіційних сторінках вашого обленерго», — йдеться у повідомленні.
Варто додати, що на тлі масованого обстрілу у мережі повідомляли про відключення світло. Електроенергія зникла у Києві та низці областей України.
Масована атака рф
Росіяни в ніч на 25 грудня випустили по Україні ракети. Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски крилатих ракет «Калібр» з Чорного моря та балістичних ракет.
Джерело: Мінфін
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