«Укренерго» ввело графіки відключення світла через масовану атаку рф

25 грудня «Укренерго» запровадило графіки відключення світла в Україні. Причина — масований обстріл ворога. Про це йдеться у повідомленні «Укренерго».

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Як зазначаються енергетики, у зв'язку з масштабною ракетною атакою в Україні застосовані заходи обмеження споживання.

«Графіки застосування відключень у вашому регіоні - дізнавайтесь на сайті та офіційних сторінках вашого обленерго», — йдеться у повідомленні.

Варто додати, що на тлі масованого обстрілу у мережі повідомляли про відключення світло. Електроенергія зникла у Києві та низці областей України.

Масована атака рф

Росіяни в ніч на 25 грудня випустили по Україні ракети. Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски крилатих ракет «Калібр» з Чорного моря та балістичних ракет.