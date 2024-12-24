Офіційний курс: НБУ знизив гривню на 11 копійок

Національний банк України встановив на 24 грудня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,991 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 11 копійок.

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Валютний ринок

Нацбанк на 24 грудня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 43,64 грн (на 23 грудня курс був встановлений на рівні 43,51 грн). Європейська валюта підскочила на 13 копійок.

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