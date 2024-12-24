Болгарія продовжила підтримку українських біженців

Тимчасовий уряд Болгарії продовжив до 4 березня 2025 року програму гуманітарної допомоги біженцям з України, які отримали тимчасовий захист у країні. Про це повідомляє The Sofia Globe.

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За даними урядової інформаційної служби, з моменту відкриття цієї програми її продовжували вже 13 разів, не враховуючи рішення у понеділок, 23 грудня.

Останнє продовження програми, термін дії якої закінчувався 31 грудня, діятиме тепер до 4 березня 2025 року.

Українці в Болгарії

Останні дані на офіційному сайті уряду про українців у Болгарії показують, що з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році в Болгарію в'їхало загалом 3 398 551 громадянин України, з яких 60 864 залишаються в країні.

Тимчасовий захист надано 197 580 особам, 5 961 людина влаштована за схемою державної підтримки.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що парламент Чехії схвалив продовження тимчасового захисту для українських біженців.