Парламент Чехії схвалив продовження тимчасового захисту для українських біженців

Палата депутатів парламенту Чехії у третьому, остаточному читанні схвалили закон Lex Ukrajina VII, який дозволить продовжити тимчасовий захист біженцям з України, яких зараз в Чехії нараховується близько 380 тисяч. Про це повідомляє чеське видання Novinky.

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Нинішній тимчасовий захист закінчується наприкінці березня 2025 року, завдяки закону його можна буде продовжити ще на рік, а потім, за необхідності, ще на рік.

Водночас біженці, які мають постійну роботу і не отримують допомоги від держави, зможуть претендувати на отримання спеціального довготермінового місця проживання в країні. Через п’ять років вони зможуть подавати документи на постійне проживання.

Поправки

Зазначається, що опозицію турбували поправки, одна з яких вводить правило, згідно з яким росіяни повинні будуть спочатку відмовитися від російського громадянства, щоб отримати чеське.

Друга поправка вводить новий кримінальний злочин — діяльність на користь іноземної держави, якщо особа незаконно збирає чутливу інформацію, навіть якщо вона не засекречена, і передає її іншій державі.

Обидві поправки схвалені депутатами.

«Є зрозуміла причина, чому ми поспішаємо. Електронна реєстрація українців, які все ще проживають на території Чехії, повинна бути завершена до середини березня», — сказав міністр внутрішніх справ Віт Ракушан у своєму заключному слові про людей з тимчасовим захистом.

За його словами, Сенат може обговорити закон на одному з перших засідань у січні, після чого президент повинен підписати його, що, за словами Ракушана, означає, що закон набуде чинності десь на початку лютого. Спочатку передбачалося, що закон набуде чинності 1 січня 2025 року.

Припинення вогню

Також міністр прокоментував, що буде, якщо в Україні буде оголошено припинення вогню або мир. За його словами, рішення шукатимуть під час головування Польщі в Європейському Союзі в наступні пів року.

«Наша пропозиція, яку, я сподіваюся, ми проштовхнемо під час польського головування, така: коли буде перемир’я, закінчення війни, надання тимчасового захисту має закінчитися», — сказав він.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що біженці з України почали приносити прибуток чеській державі. За перші три місяці цього року вони внесли до державної скарбниці майже на 3 мільярди чеських крон більше, ніж становила сума виплаченої допомоги.