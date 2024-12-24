Tesla відкликає близько 700 тис. електромобілів. Причина — проблеми з безпекою шин

Tesla відкликає близько 700 тис. електромобілів Model 3 і Model Y, а також електропікапів Cybertruck. Про це пише MarketWatch.

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Що відомо

Компанія повідомила, що виявила несправність системи контролю тиску в шинах, яка, якщо її не усунути, підвищує ризик аварії. Водночас цю проблему можна вирішити за допомогою віддаленого оновлення програмного забезпечення.

Контрольна лампа системи тиску в шинах у зачеплених відкликанням транспортних засобах може не спалахувати і не попереджати водія про низький тиск. Зниження тиску в шинах є досить поширеною проблемою в умовах холодної погоди, зазначає MarketWatch.

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Станом на 13 грудня автовиробник отримав 76 гарантійних претензій і один звіт із місця події, пов'язаних із проблемою контролю тиску в шинах.

«Tesla не знає про будь-які зіткнення, травми або смертельні випадки, пов'язані з цим», — ідеться в повідомленні компанії.

Які моделі зачіпає

Проблема зачіпає 694,3 тис. Cybertrucks 2024 року випуску, Model 3 виробництва 2017−2024 рр. і Model Y модельного ряду 2020−2025 рр. Котирування акцій Tesla зростають на 0,7% під час попередньої сесії у вівторок.

Ринкова вартість автовиробника в поточному році злетіла більш ніж на 73% (до $1,38 трлн), тоді як фондовий індекс Nasdaq Composite збільшився майже на 32%.