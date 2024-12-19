Після історичного максимуму акції Tesla впали на 8%

Акції Tesla впали більш ніж на 8% у середу, що стало їх різким падінням з моменту виборів Дональда Трампа минулого місяця, пише CNBC.

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Падіння акцій

Акції закрилися на рівні $440,13, але все ще зберігають зростання на 75% від дня виборів 5 листопада. Минулого тижня вони досягли рекордного рівня, перевищивши попередній максимум 2021 року.

Аналітики Barclays зазначили, що більшість інвесторів приголомшені масштабом ралі і не знають, як діяти з огляду на розрив із фундаментальними показниками. Вони рекомендують тримати акції із цільовою ціною $270.

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Падіння Tesla збіглося з різким зниженням на ширшому ринку, включаючи падіння Nasdaq на 3,6%, що стало другим найгіршим днем року для індексу.

Ілон Маск став ключовою фігурою в адміністрації Трампа, очоливши «Департамент урядової ефективності», що дає йому вплив на бюджети федеральних агентств та можливість просувати автономні транспортні засоби.

Тим часом основний конкурент Tesla, компанія Waymo, заявила про проведення понад 4 мільйонів платних поїздок на роботаксі у 2024 році. Опитування Quinnipiac показало, що 53% американських виборців не схвалюють активну роль Маска в адміністрації Трампа.

Маск також заявив про вимогу SEC врегулювати питання, пов'язане з його продажем акцій Tesla у 2022 році під час купівлі Twitter (нині X). SEC відмовилася коментувати ситуацію, посилаючись на конфіденційність розслідувань.

Tesla планує звітувати про постачання автомобілів за четвертий квартал і рік у січні, продовжуючи стимулювати продаж своїх електромобілів різними акціями, такими як нульове фінансування.

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