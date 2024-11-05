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5 листопада 2024, 13:23

Китай випустить доларові облігації вперше за 3 роки

Китай планує випустити доларові облігації в Саудівській Аравії наступного тижня, що стане першим випуском боргових зобов'язань в американській валюті з 2021 року, пише Bloomberg.

Китай планує випустити доларові облігації в Саудівській Аравії наступного тижня, що стане першим випуском боргових зобов'язань в американській валюті з 2021 року, пише Bloomberg.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новиниМіністерство фінансів запропонує облігації на суму до $2 млрд наступного тижня в Ер-Ріяді, йдеться у заяві у вівторок.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новини

Міністерство фінансів запропонує облігації на суму до $2 млрд наступного тижня в Ер-Ріяді, йдеться у заяві у вівторок.

План Китаю з продажу доларових боргових зобов'язань у Саудівській Аравії може бути частиною його зусиль щодо зміцнення економічних та фінансово-ринкових зв'язків із цією країною.

Взаємні інвестиції між двома країнами збільшилися після візиту голови КНР Сі Цзіньпіна до Ер-Ріяду у 2022 році. Найбільший китайський виробник сталі подвоїв інвестиції в Саудівську Аравію, а фонд добробуту королівства придбав частки деяких китайських компаніях, включаючи Lenovo Group Ltd. Два біржові фонди, які відстежують акції Гонконгу та Китаю, дебютували у Саудівській Аравії минулого місяця.

Джерело: Мінфін
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