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24 грудня 2024, 16:14

Половина чоловіків готові повернутися в Україну, якщо вирішиться питання з бронюванням — Чернишов

Половина чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну, не чекаючи закінчення війни, якщо буде вирішено питання з бронюванням. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр національної єдності України Олексій Чернишов, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Половина чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну, не чекаючи закінчення війни, якщо буде вирішено питання з бронюванням.
Фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov

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«50% чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну вже сьогодні, не чекаючи закінчення війни, якщо буде вирішено питання з бронюванням. Не війна сьогодні є тим фактором, який зупиняє чоловіків повертатися. Безумовно, вони залякані питанням можливої мобілізації. Погано це чи добре, цьому нам давати оцінку пізніше, це так — як воно є», — сказав Чернишов на засіданні комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.

У зв'язку з чим, за його словами, у майбутніх «Хабах єдності» (Unity Hub) за кордоном мають надавати послуги з працевлаштування в Україні та розв'язання питань із мобілізацією та військово-обліковими документами.

Нагадаємо

3 грудня Рада призначила Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра — міністра національної єдності України. Своєю чергою Кабінет міністрів перейменував Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України.

23 грудня Чернишов представив робочу концепцію Міністерства національної єдності України. Зокрема, при Міннацєдності буде створено Агентство національної єдності, а далі Агентство відкриє департаменти в ключових країнах перебування українців, насамперед, у Німеччині, Польщі та Чехії, а в столицях цих країн буде створено «Хаби єдності» (Unity Hub).

Також Чернишов повідомив, що Міннацєдності працюватиме над підготовкою законопроєкту про національну єдність і спеціальною цифровою платформою Unity App.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
mantis05
mantis05
24 грудня 2024, 16:17
#
Что за чепуха? :D большинство мужчин, как раз без проблем находят работу в ЕС, с этим проблем нету. Какое вернуться? И куда, в беспредел олигархов и тцкунов? Фантазёр.
+
0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
24 грудня 2024, 16:38
#
А смысл вкалывать в Укрине за 500$ если можно в Европе за 2000$
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0
Abramon
Abramon
24 грудня 2024, 16:42
#
У Вас так все просто й легко. Прямо 2к з ходу в ЄС, а в Україні 500 дол.
Без знання мови на побутовому рівні хоча б 1к євро платили в ЄС.
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+15
Abramon
Abramon
24 грудня 2024, 16:45
#
«Половина чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну, не чекаючи закінчення війни, якщо буде вирішено питання з бронюванням.» — це як? Забронюйте і я повернусь. В мене це викликає когнітивний дисонанс.
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