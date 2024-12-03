Кабмін перейменував Мінреінтеграції на Міністерство національної єдності

Кабінет Міністрів перейменував Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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«Уряд ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України», — написав Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

За словами прем'єра, це інституційне посилення допоможе сформувати нову якість роботи та взаємодії з багатомільйонною українською спільнотою з усіх хвиль міграції.

«Створення Міністерства національної єдності також сприятиме формуванню стратегії щодо того, як повернути українців жити і працювати в Україну», — наголосив він.

Шмигаль також повідомив, що новий віцепрем'єр-міністр уже найближчим часом має представити чіткий план розвитку міністерства, команду та основні KPI.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що голову правління НАК «Нафтогаз України» Олексія Чернишова призначили на посаду віцепрем'єр-міністра — міністра національної єдності України.