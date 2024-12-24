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24 грудня 2024, 15:12

Капіталізація Apple наближається до $4 трильйонів: Інвестори роблять ставку на розвиток ШІ

Капіталізація компанії Apple досягла $3,85 трлн і наближається до рекордних $4 трлн завдяки інвесторам, які задоволені довгоочікуваним удосконаленням функцій штучного інтелекту компанії, що повинно сприяти збільшенню продажів iPhone. Про це повідомляє Reuters.

Капіталізація компанії Apple досягла $3,85 трлн і наближається до рекордних $4 трлн завдяки інвесторам, які задоволені довгоочікуваним удосконаленням функцій штучного інтелекту компанії, що повинно сприяти збільшенню продажів iPhone.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Яблучна» компанія випередила Nvidia і Microsoft завдяки стрибку акцій приблизно на 16% з початку листопада, що додало приблизно $500 млрд до її ринкової капіталізації.

«Останнє зростання акцій Apple відображає ентузіазм інвесторів щодо штучного інтелекту та очікування, що це призведе до суперциклу оновлень iPhone», — сказав Том Форте, аналітик Maxim Group.

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В останні роки компанію з Купертіно критикували за те, що вона повільно розробляє свою стратегію розвитку штучного інтелекту, тоді як Microsoft, Alphabet, Amazon і Meta вирвались вперед, щоб домінувати в новій технології.

Акції Nvidia, найбільшого бенефіціара штучного інтелекту, зросли більш ніж на 800% за останні два роки, порівняно з майже подвоєнням акцій Apple за той самий період.

Нагадаємо

3 січня 2022 року Apple стала першою компанією в історії, яка досягла ринкової капіталізації в $3 трлн. Це сталося під час торгів на фондовій біржі, коли ціна акцій компанії піднялася до $182,86 за штуку. Однак компанії не вдалося закріпитися на цьому рівні до кінця сесії того ж дня.

Повторно Apple досягла цієї позначки 30 червня 2023 року, і цього разу їй вдалося утримати капіталізацію понад $3 трлн на момент закриття торгів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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