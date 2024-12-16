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16 грудня 2024, 9:44

Apple планує випуск розкладних та тонших iPhone

Компанія Apple вирішила змінити дизайн нових iPhone — їх планується зробити тонше; також вона збирається випустити дві розкладні моделі, повідомляє The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на джерела.

Компанія Apple вирішила змінити дизайн нових iPhone — їх планується зробити тонше; також вона збирається випустити дві складні моделі, повідомляє The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на джерела.
Фото: ifix.ua

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Що відомо

Нові смартфони можуть бути тоншими за існуючі, товщина яких приблизно 8 мм, і дешевше за рахунок спрощення системи камер порівняно з Pro-версіями.

Такі тонкі пристрої будуть націлені на покупців, які готові відмовитись від деяких функцій, доступних у Pro.

«Розкладушки» будуть у двох варіантах: один буде ближче до iPhone (розмір дисплея в розкладеному вигляді буде більшим, ніж у моделі 16 Pro Max, — його діагональ 6,9 дюйма), інший — ближче до ноутбука (його екран розкладатиметься майже на 19 дюймів).

Основні проблеми в розробці «розкладушок» були пов'язані з шарнірами, які дозволяють їм складатися, а також гнучким дисплеєм. Розглядалася можливість створити пристрій, який мав би дисплей на зовнішній стороні у складеному вигляді, але Apple зосередилася на тих, у яких екран буде всередині, зазначає газета.

Випуск розкладних моделей може розпочатися у 2026−2027 роках.

WSJ зазначає, що ці кроки компанія робить у пошуках нових способів прискорити зростання на тлі падіння деяких доходів: зокрема, продаж iPhone знизився, в цій частині виручка Apple зросте менш ніж на 1% поточного року. Однак, продажі приносять компанії близько половини загального доходу.

Нагадаємо

З 2019 року масове виробництво розкладних смартфонів запустила Samsung. Компанія має дві моделі: Fold складається як книга, що з'явилася в 2020-му Flip — як телефони-розкладачки з 2000-х. У липні Samsung представила чергові версії цих моделей — Z Fold 6 і Z Flip 6. Обидва телефони стали легшими і тоншими, у Fold покращилися яскравість екрана і час автономної роботи, а у Flip — характеристики ширококутної камери.

WSJ наводить дані дослідницької компанії TrendForce, згідно з якими розкладні смартфони залишаються нішевим товаром: очікується, що цього року їх продажі становитимуть близько 1,5% від загального обсягу ринку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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