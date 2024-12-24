Акції Honda показали найкращий результат за останні 16 років

Акції японського автовиробника Honda продемонстрували найкращий результат за останні 16 років після того, як у понеділок, 23 грудня, компанія оголосила про викуп своїх акцій на суму до 1,1 трлн єн (7 млрд доларів) на тлі переговорів про злиття з Nissan.

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Що відомо

Nissan та Honda заявили, що розпочали офіційні переговори про злиття, яке може вивести їх на третє місце у світі за обсягом продажів серед автовиробників.

Honda також оголосила про викуп 24% своїх акцій до 23 грудня наступного року. Ця новина призвела до того, що акції компанії зросли на 15,51%, що стало найкращим показником з жовтня 2008 року. Акції Nissan впали на понад 1%.

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За словами гендиректора Honda Тошихіро Мібе, угода між Honda та Nissan буде спрямована на обмін знаннями та ресурсами, досягнення ефекту масштабу та створення синергії.

Як материнська організація Honda і Nissan буде створена холдингова компанія, акції якої котируватимуться на Токійській фондовій біржі.

«Ці дві компанії працюють на тому самому ринку, і у них дуже схожі іміджі брендів, у них дуже схожі продукти», — сказав Хакан Догу, голова правління Alagan Mobility Solutions, в інтерв'ю CNBC у вівторок, 24 грудня.