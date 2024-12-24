Джо Байден затвердив оборонний бюджет США на $895 млрд

Президент США Джо Байден у понеділок підписав оборонний бюджет країни на суму $895 мільярдів. Про це йдеться на сайті Білого дому.

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Що відомо

Закон про асигнування на національну оборону (NDAA) був прийнятий за двопартійної підтримки в обох палатах після місяців переговорів.

Закон передбачає виділення $850 мільярдів на базовий бюджет Міністерства оборони і $33,5 мільярда на програми ядерної зброї під керівництвом Міністерства енергетики.

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Також комітет Сенату у справах збройних сил дозволив виділити додаткові $25 мільярдів на протиракетну оборону, суднобудування та технології боротьби з безпілотниками.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що палата представників США прийняла оборонний бюджет на 2025 рік, але в ньому немає пункту про ленд-ліз для України.