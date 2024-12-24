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24 грудня 2024, 11:42

MicroStrategy вклала в біткоїн ще $500 млн, оподаткування винагород за стейкінг у США: що нового

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

MicroStrategy вклала в біткоїн ще понад $500 мільйонів

З 16 до 22 грудня компанія MicroStrategy придбала 5 262 BTC за приблизно $561 млн за середньою ціною близько $106 662 за монету.

За цей же період фірма Майкла Сейлора продала 1 317 841 акцію приблизно за $561 млн. Доступними для реалізації залишилися цінні папери MicroStrategy ще на ~$7,1 млрд.

Обсяг біткоїн-резервів компанії досяг 444 262 BTC вартістю близько $78 млрд.

На придбання першої криптовалюти із серпня 2020 року MicroStrategy витратила близько $27,7 млрд при середній ціні біткоїна в $62 257.

Податкова служба США заявила про оподаткування винагород за стейкінг

Податкова служба США (IRS) заявила, що винагорода за стейкінг криптовалют повинна оподатковуватися при отриманні токенів. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву суду.

Рішення IRS було відповіддю на позов криптоінвестора Джошуа Джаррета, який стверджував, що регулятор має розглядати винагороди за стейкінг як майно, а не як дохід. У жовтні 2024 року чоловік разом з дружиною подали позов, у якому також вимагали відшкодування $12 179 за податки, сплачені з 13 000 токенів Tezos, зароблених у 2020 році.

Суд заперечив, що стейкінг створює нову власність, і заявив, що Джарретт повинен сплатити податки з вартості токенів при їх отриманні.

Судова тяганина Джарреттів з податковою почалася у 2021 році. Вони подали позов щодо 8876 XTZ, отриманих як винагороду за стейкінг у 2019 році. У документі було сказано, що активи повинні вважатися власністю і оподатковуватися тільки при продажі.

Тоді IRS запропонувала відшкодування податку в розмірі $4 000, але позивачі відмовилися. Суд закрив справу, пославшись на те, що відшкодування робить питання спірним.

Приплив коштів в інвестиційні криптопродукти знизився до $308 мільйонів

У період з 16 по 20 грудня 2024 року приплив коштів в інвестиційні криптопродукти знизився до $308 млн. Позитив спостерігається вже 11 тижнів поспіль. Про це йдеться у звіті CoinShares.

Експерти зазначили, що за останні два дні тижня відтік склав $1 млрд. За їхніми даними, найбільший одноденний відтік на суму $540 млн відбувся в середині 2022 року, на тлі підвищення процентної ставки.

«Нещодавня корекція цін призвела до скорочення загальних активів в управлінні (AuM) криптофондів на $17,7 млрд, ймовірно, після чергового засідання Федерального комітету з операцій на відкритому ринку ФРС США. Хоча цей відтік може здатися тривожним, він становить лише 0,37% від загального обсягу активів під управлінням», — йдеться в повідомленні.

Проте у продукти на базі біткоїна надійшло $375 млн, у Ethereum-фонди — $51,3 млн. Також мінімальний позитив спостерігався в інвестиційних продуктах на базі XRP та деяких інших активів, проте у Solana відтік на $8,7 млн. У рішення на базі біткоїна, що дозволяють відкривати шорт-позиції, надійшло $400 000.

Серед постачальників капітал залучили лише фонди iShares — $1,59 млрд. Всі решта зафіксували відтік.

Hyperliquid зіткнулася із відтоком капіталу на тлі припущень про загрозу з боку північнокорейських хакерів

23 грудня 2024 року децентралізована біржа Hyperliquid зафіксувала відтік капіталу в стейблкоїнах USDC на суму $112 млн, згідно з даними Dune.

На Hyperliquid надійшло 1 млрд USDC після запуску токена HYPE. Загальна сума депозитів в стейблкоїні на Hyperliquid становить $2,2 млрд на момент підготовки матеріалу.

Ймовірною причиною виведення коштів користувачами стали припущення про загрозу платформі з боку північнокорейських хакерів. Ними поділилася в дописі в Х спостерігачка під псевдонімом Tay, відома відстеженням загроз криптопротоколам.

За словами Tay, на адресах, повʼязаних з хакерами КНДР, спостерігаються збитки у розмірі понад $700 000 під час торгівлі на Hyperliquid. Транзакції вказують на те, що зловмисники потенційно вивчають внутрішню роботу платформи, щоб здійснити ​​атаку.

Читайте також: Північнокорейські хакери викрали 2024 року криптоактиви на $1,34 млрд

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Джерело: Мінфін
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