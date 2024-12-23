Північнокорейські хакери викрали 2024 року криптоактиви на $1,34 млрд

З початку року пов'язані з Північною Кореєю хакери викрали криптоактивів «більше, ніж будь-коли раніше» — на $1,34 млрд. Про це йдеться у звіті Chainalysis, пише Forklog.

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Що відомо

«Це 61% від суми, вкраденої за весь рік», — підкреслили аналітики.

За їхніми спостереженнями, загальна сума викрадених коштів зросла на 21% порівняно з показником 2023 року — $2,2 млрд проти $1,8 млрд; кількість відповідних інцидентів збільшилася з 282 до 303.

«Пов'язані з Північною Кореєю угрупування вкрали $1,34 млрд в результаті 47 інцидентів у 2024 році, що значно більше в порівнянні з $660,5 млн, викраденими в ході 20 атак у 2023 році, згідно з даними дослідження», — пише Bloomberg.

За даними Chainalysis, хакери часто відмивають вкрадені криптоактиви через децентралізовані біржі, майнінгові сервіси або криптоміксери, щоб приховати їхнє походження.