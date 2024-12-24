Швейцарія заморозила $7,9 млрд приватних коштів у рамках санкцій проти росії

У Швейцарії заморожено $7,9 млрд приватних грошей у рамках санкцій проти росії станом на серпень 2024 р. Про це заявив голова відділу комунікації Державного секретаріату з економіки (SECO) Швейцарії Антьє Берчі.

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Що відомо

«Станом на 13 серпня 2024 р. у Швейцарії заморожено фінансові активи на суму 7,1 млрд швейцарських франків, 17 об'єктів нерухомості, а також спортивні та автомобілі класу люкс, твори мистецтва, меблі та інструменти, що належать санкціонованим фізособам, компаніям та організаціям», — сказала вона.

Нагадаємо

Раніше 23 грудня Швейцарія приєдналася до розширеного списку санкцій Євросоюзу, який був запроваджений у рамках 15-го пакету обмежень проти росії та білорусі.