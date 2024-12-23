«Нова пошта» відкрила нове відділення у Кишиневі. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Що відомо

«Сьогодні розпочало роботу відділення № 17 за адресою: вул. Александра Бернардаці, 50. Це вже девʼяте відділення, яке Нова пошта відкрила у Молдові цього року», — йдеться у повідомленні.

Які послуги є

У ньому можна відправляти та отримувати посилки до 30 кг.

Графік роботи:

Пн-Пт: 09:00−20:00

Сб-Нд: 09:00−17:00

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