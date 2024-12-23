«Нова пошта» відкрила нове відділення у Кишиневі. Про це йдеться у повідомленні компанії.
23 грудня 2024, 19:39
«Нова пошта» відкрила нове відділення у Кишиневі
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Що відомо
«Сьогодні розпочало роботу відділення № 17 за адресою: вул. Александра Бернардаці, 50. Це вже девʼяте відділення, яке Нова пошта відкрила у Молдові цього року», — йдеться у повідомленні.
Які послуги є
У ньому можна відправляти та отримувати посилки до 30 кг.
Графік роботи:
- Пн-Пт: 09:00−20:00
- Сб-Нд: 09:00−17:00
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Джерело: Мінфін
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