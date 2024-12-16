Як працюватиме Нова пошта на Різдво та Новий рік: пояснення компанії

Упродовж різдвяних та новорічних свят відділення «Нової пошти» матимуть деякі особливості роботи. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Зокрема, відділення та адресна доставка працюватимуть за наступним графіком:

25 грудня — за своїм звичайним розкладом;

31 грудня — до 17:00 (може відрізнятися в залежності від відділення);

1 січня — відділення та кур'єри не працюватимуть.

Завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься в ці дні, проте заздалегідь завантажені посилки клієнти зможуть отримати.

Решту днів компанія працюватиме за звичайним графіком.