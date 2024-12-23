Єврокомісія схвалила угоду Nvidia щодо купівлі ШІ-стартапу Run:ai

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Угода схвалена без додаткових умов, йдеться у повідомленні ЄК. Регулятор дійшов висновку, що вона не викликає питань з погляду конкуренції.

Nvidia оголосила про угоду у квітні цього року, не розкривши вартість покупки. Компанія вже співпрацює з Run:ai, яка розробила платформу для оптимізації використання графічних процесорів (GPU).

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Схвалення ЄК усуває лише один із регулятивних бар'єрів, пише The Wall Street Journal. У серпні цього року ЗМІ повідомляли про те, що Мін'юст США перевіряє угоду Nvidia щодо купівлі Run:ai щодо можливого порушення антимонопольного законодавства.

Мін'юст звернувся до учасників ринку з проханням оцінити потенційні наслідки угоди, зокрема, чи може вона придушити конкуренцію у секторі та посилити ринкові позиції Nvidia, писала тоді газета Financial Times.

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