Акції Nvidia впали до мінімуму за 2 місяці

Акції Nvidia впали в понеділок й увійшли до зони корекції, хоча сам високотехнологічний Nasdaq Composite досяг нового рекорду, пише CNBC.

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Що відомо

Виробник чіпів цього року виріс на 166% на тлі ажіотажу навколо ШІ. Проте останнім часом акції перебувають під тиском.

З початку грудня папери подешевшали на 4,5%, перебуваючи приблизно на 11% нижче за своє рекордне закриття в $148,88, досягнуте минулого місяця. Оскільки котирування відступили від максимуму більш як на 10%, акції Nvidia офіційно увійшли до зони корекції.

У понеділок папери закрилися зі зниженням майже на 1,7%, а на постмаркеті втратили ще 0,83%. Ціна ледве втрималася над рівнем $130, опустившись до 2-місячних мінімумів.

Деталі

Нещодавнє падіння акцій Nvidia може сигналізувати про фіксацію прибутку на Уолл-стріт після чергового успішного року. Виробник графічних процесорів, що лежать в основі великих мовних моделей, виграв збільшення попиту на центри обробки даних з моменту запуску ChatGPT в кінці 2022 року.

Однак є деякі причини для занепокоєння для цього лідера ринку та основного гравця серед трьох основних індексів. Ринок продовжує рухатися до нових максимумів, в той час, як Nvidia відстає. Це може бути попереджувальним сигналом, якщо патерн продовжиться. Roth MKM зазначає, що рівень $125-$130 є ключовим випробуванням для акцій і всього ринку.

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