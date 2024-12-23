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23 грудня 2024, 8:41

Загальний обсяг наданої допомоги Австралією складає понад один мільярд доларів — Шмигаль

Австралія — найбільший донор військової допомоги Україні поза межами НАТО. Загальний обсяг наданої допомоги складає понад $1 млрд, з яких $880 млн — військова допомога. Про це зазначив глава українського Уряду Денис Шмигаль.

Австралія — найбільший донор військової допомоги Україні поза межами НАТО.
Фото: depositphotos

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Підтримка Австралії

Під час зустрічі з міністром закордонних справ Австралії Шмигаль подякував Австралії за перерахування 50 млн євро Європейському банку реконструкції та розвитку.

«Це відкриє для України кредитну лінію на суму 250 млн євро, що допоможе у відновленні та зміцненні нашої стійкості», — зауважив Прем'єр-міністр та принагідно закликав австралійський бізнес долучатися до відбудови держави.

Читайте: Австралія виділяє Україні пакет військової допомоги на $100 мільйонів

Також, за словами Шмигаля, цінною є підтримка енергетичного сектору. Своєю чергою Пенні Вонг оголосила про внесок Австралії до Фонду енергетичної підтримки України на суму $6,39 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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