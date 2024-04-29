Австралія виділяє Україні пакет військової допомоги на $100 мільйонів

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Підтримка Австралії

«Австралія залишатиметься з Україною так довго, скільки потрібно, щоб Україна перемогла у цій війні. З цією метою ми сьогодні оголошуємо наступний пакет допомоги Україні вартістю $100 млн. $50 млн із цієї суми буде направлено на системи ППО короткої дальності. Ще $30 млн — на придбання дронів, оскільки Австралія є частиною коаліції дронів з Великою Британією та Латвією», — наголосив Марлз.

Решту суми, за його словами, спрямують на закупівлю допоміжного обладнання — від лодок до шоломів та черевиків.

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Він також додав, що Австралія змогла надати Україні боєприпаси класу «повітря — земля».

«Ми розуміємо, що цей конфлікт буде дуже тривалим, і ми надаватимемо більше в майбутньому, тому що ми рішуче налаштовані стояти з Україною так довго, як необхідно», — наголосив міністр.