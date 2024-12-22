Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) схвалила перші спотові біржові фонди (ETF), що об'єднують біткоїн і Ethereum. Емітентами виступають Hashdex і Franklin Templeton.
22 грудня 2024, 16:01
Комісія з цінних паперів і бірж США схвалила перші гібридні ETF на базі біткоїна та Ethereum
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«Частка активів ґрунтуватиметься на капіталізації у вільному обігу», — йдеться в документі.
Нагадаємо
У червні 2024 року біржа Nasdaq від імені Hashdex направила регулятору заявку на запуск Hashdex Nasdaq Bitcoin & Ethereum ETF.
У серпні на аналогічний крок пішла Franklin Templeton щодо Franklin Crypto Index ETF.
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Джерело: Мінфін
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