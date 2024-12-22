Комісія з цінних паперів і бірж США схвалила перші гібридні ETF на базі біткоїна та Ethereum

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) схвалила перші спотові біржові фонди (ETF), що об'єднують біткоїн і Ethereum . Емітентами виступають Hashdex і Franklin Templeton.

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«Частка активів ґрунтуватиметься на капіталізації у вільному обігу», — йдеться в документі.

Нагадаємо

У червні 2024 року біржа Nasdaq від імені Hashdex направила регулятору заявку на запуск Hashdex Nasdaq Bitcoin & Ethereum ETF.

У серпні на аналогічний крок пішла Franklin Templeton щодо Franklin Crypto Index ETF.