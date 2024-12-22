Кабмін встановив фіксовані ціни за електроенергію для багатоквартирних будинків без опалення

Енергетичні компанії зобов’язали запроваджувати пільгові фіксовані тарифи на електроенергію для мешканців багатоквартирних будинків, які не мають газифікації чи теплопостачання. Про це повідомив представник Кабміну при Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Зокрема, змінено додаток 3 «Фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів». Тепер передбачено встановлення пільгових фіксованих тарифів на електроенергію для певних категорій населення за визначених умов.

Йдеться про побутових споживачів, які проживають у багатоквартирних будинках, що:

не газифіковані природним газом;

не мають або мають нефункціонуючі системи централізованого чи автономного теплопостачання, які працюють на інших енергоносіях, окрім електричної енергії.

Нагадаємо

Згідно з постановою Кабміну від 31 травня 2024 року № 632, з 1 червня 2024 року по 30 квітня 2025 року включно встановлено фіксовану ціну на електроенергію для побутових споживачів у розмірі 4,32 грн за 1 кВт-год (з ПДВ).