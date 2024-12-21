Близько 80 000 жителів Фінляндії отримали тепло від біткоїн-майнінгу

Компанія MARA Holdings повідомила про свій другий проєкт з обігріву міста у Фінляндії за допомогою біткоїн-майнінгу.

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За словами компанії, завдяки цьому рішенню, вона забезпечила теплом ще 67 000 громадян країни.

Кількість жителів Фінляндії, які тепер мають опалення за рахунок енергії, що отримана від видобутку криптовалюти, зросла до приблизно 80 000.

У червні 2024 року MARA ініціювала програму централізованого опалення фінського населеного пункту Сатакунта. Джерелом тепла став її дата-центр.