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20 грудня 2024, 15:30

Чи зможе Cardano випередити Solana під час бичачого ралі? ChatGPT вказує на XYZ як на прихованого лідера

З досягненням нових рекордів Біткоїном, ринок альткоїнів демонструє небувалий імпульс. Cardano та Solana змагаються за лідерство, привертаючи увагу інвесторів з усього світу. Однак чутки натякають, що менш відомий токен може невдовзі затьмарити їх, обіцяючи ще більший потенціал у цій фазі зростання.

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На тлі цієї конкурентної боротьби з’являється XYZVerse — потенційний прихований лідер, який об'єднує спортивних уболівальників та прагне значного зростання завдяки унікальному поєднанню мем-культури та спортивного ентузіазму.

Здобувай великі перемоги з XYZ: новий важковаговик серед мем-токенів

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Фанати шаленіють! Токен XYZ виходить на криптовалютний ринг, завдаючи ударів по конкурентам — фальшивим токенам, непотрібним схемам фармінгу та шахрайським проєктам. Як справжній чемпіон, цей перший в історії спортивний мем-токен упевнено подолав ведмежий ринок і не збирається зупинятися. З оголошеним зростанням у 9,900%, XYZ прагне залишити переможців мем-токенів 2024 року, таких як BOME та WIF, далеко позаду.

💰 Завоюй поле та заробляй, поки інші грають 💰

XYZ — це не просто запасний гравець у грі мем-токенів; він створює ідеальну платформу з XYZVerse, де азарт спорту поєднується з енергією мем-культури. Завдяки дорожній карті, яка включає розважальні децентралізовані додатки (dApps), ринки прогнозів та спортивні ставки, XYZ готовий залучити мільйони азартних гравців.

Пам’ятаєте, як обсяг торгів на Polymarket досяг $1 мільярда під час ажіотажу навколо ставок на вибори в США? XYZ готується до ще більшого тріумфу в GameFi, надаючи своїм тримачам можливість заробити на ідеальному поєднанні мем-культури, спортивного хайпу та масового впровадження криптовалют.

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💥 Пропустили суперцикл мем-токенів? 💥

Використовуючи швидкозростаючу нішу азартних ігор, XYZ прагне стати GOAT (найвеличнішим у своїй історії) серед мем-токенів. Взлети BOME на 5 000% та ралі WIF на 1 000% уже в минулому, адже XYZ готовий вирости на 9,900% від своєї поточної ціни до моменту генерації токенів (TGE) та затьмарити своїх попередників. Долучайтеся вже зараз, щоб зайняти своє місце у грі — наразі XYZ недооцінений і готується до нових рекордів!

🥇 Об'єднання спільноти заради спільної перемоги 🥇

XYZVerse стане найціннішим гравцем (MVP) у цьому бичачому ралі, надаючи спільноті можливість визначати стратегії та керувати екосистемою. Активні учасники отримуватимуть токени XYZ в рамках аірдропу як подяку за їхній внесок. Завдяки надійній токеноміці та планам лістингу на централізованих (CEX) і децентралізованих біржах (DEX), XYZ готується до чемпіонського забігу, забезпечуючи стабільний потік доходів і постійне спалювання токенів для підтримання зростання ціни та активності спільноти.

Попередній продаж XYZ вже розпочато — не пропустіть можливість зростання на 9 900%!<<

Cardano (ADA)

Cardano (ADA) останнім часом демонструє значні коливання. За останній місяць ціна зросла на 33,47%, демонструючи сильний висхідний імпульс. Однак за останній тиждень вона впала на 10,12%. Попри це короткострокове зниження, за останні шість місяців ADA виросла на 159,15%, що свідчить про вражаюче довгострокове зростання.

Поточна ціна ADA коливається між $0,94 та $1,22. Найближчий рівень опору знаходиться на позначці $1,35. Якщо ціна перевищить цей рівень, вона може досягти другого опору на $1,64, що означає зростання більш ніж на 30%. У разі падіння найближчий рівень підтримки складає $0,78, а зниження до другого рівня підтримки на $0,50 означатиме падіння більш ніж на 40%.

Технічні індикатори дають змішану картину. 10-денна ковзна середня становить $0,97, трохи нижче 100-денної середньої у $1,06, що свідчить про нещодавній тиск на зниження. Індекс відносної сили (RSI) знаходиться на рівні 41,14, наближаючись до зони перепроданості, що може сигналізувати про потенційне відновлення. У рівень MACD становить -0,0195, що вказує на ведмежий тренд.

Solana (SOL)

Solana (SOL) за останні шість місяців показала зростання на 55,24%, що підкреслює її сильні позиції на ринку. Однак останні тенденції вказують на спад: зниження на 12,89% за останній місяць і на 8,12% за останній тиждень.

Поточна ціна SOL коливається між $205,85 та $239,87. Найближчий рівень опору знаходиться на позначці $256. Прорив цього рівня може сигналізувати про бичачий тренд, підштовхнувши ціну до наступного опору на $290. З іншого боку, найближчий рівень підтримки становить $188, що може стати точкою зупинки, якщо зниження продовжиться.

Технічні індикатори, такі як RSI на рівні 43,94 і MACD -2,777, вказують на злегка ведмежий імпульс. SOL може протестувати рівень підтримки на $188 у короткостроковій перспективі. Якщо покупці втрутяться на цьому рівні, ціна може відновитися і націлитися на опір $256 — це потенційне зростання приблизно на 21% від рівня підтримки.

Висновок

Хоча ADA і SOL демонструють потенціал у бичачому ралі 2024 року, спортивно орієнтований мем-токен XYZVerse (XYZ) має шанси на значне зростання, з можливістю перевершити такі успіхи, як PEPE і MOG.

Дізнайтеся більше про XYZVersus (XYZ)

Джерело: Мінфін
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