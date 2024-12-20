Національний банк пропонує оновити деякі норми, що стосуються функціонування системи кіберзахисту та контролю за станом інформаційної безпеки і кіберзахисту в банківській системі України. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
НБУ планує оновити норми щодо системи кіберзахисту банків
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Зокрема, передбачається удосконалити процес щорічного звітування банками за результатами проведеної самооцінки процесів організації й забезпечення інформаційної безпеки та кіберзахисту.
Також пропонується врегулювати порядок інформування банками Національного банку про значні кіберінциденти та істотні зміни в організації інформаційної безпеки та кіберзахисту.
Читайте також: Наймасштабніша кібератака на держреєстри України: скільки займе відновлення
Відповідні норми містить проєкт постанови правління НБУ «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань інформаційної безпеки та кіберзахисту», що пропонується для громадського обговорення.
Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються згідно з формою надання зауважень та пропозицій до 31 грудня 2024 року включно.
Коментарі - 1