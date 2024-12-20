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20 грудня 2024, 12:06

Падіння біткоїна та подорожчання ASIC для майнінгу: що нового на крипторинку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Біткоїн впав нижче $96 000

Вчора, 19 грудня, курс біткоїна досягав відмітки в $103 000, проте вночі перша криптовалюта обвалилася нижче $96 000. На момент написання новини актив торгується на рівні $97 800. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

За добу ціна біткоїна знизилась на 3,73%, за тиждень — на 2,40%. Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також продемонстрували падіння за останні 24 години. Найбільше падіння у Dogeoin (-12,55%), Solana (-9,25%) та Cardano (-9,13%).

Волатильність на крипторинку призвела до зростання обсягу ліквідацій до близько $1,2 млрд за 24 години.

За останню добу було ліквідовано позиції 36 336 трейдерів. Понад $1 млрд втрат припало на лонг-позиції, близько $151 млн — на шорт. За активами переважають альткоїни, біткоїн та Ethereum — у парах з цими криптовалютами було ліквідовано позицій на близько $269 млн, $246 млн і $223 млн відповідно.

До влади Нідерландів звернулися з проханням розглянути створення біткоїн-резерву

Глава відділу розвитку проєкту Onramp Брем Канштейн звернувся до уряду Нідерландів із проханням розглянути створення стратегічного біткоїн-резерву. На його думку, це допоможе країні зміцнити її фінансову стабільність.

Лист Канштейна адресовано міністру фінансів Елко Хайнену, виконавчій раді Нідерландського банку (DNB) та уряду загалом. У ньому він розписує недоліки поточної фінансової системи, ризики інфляції та переваги біткоїна.

«Нинішня система фіатних грошей, включно з євро, характеризується нестримним створенням грошей, високою інфляцією і дедалі більшим боргом. Ця система досягла своїх меж і в найближчі роки їй загрожує подальше руйнування», — вважає Канштейн.

Він бачить вирішення цієї проблеми в біткоїні. За його словами, цей актив має фіксовану пропозицію, децентралізоване забезпечення, не випускається, а тому не підконтрольний жодній країні.

Китайські ASIC подорожчали на 30% на тлі ралі біткоїна

Ціни на обладнання для видобутку криптовалют від китайських виробників значно зросли. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Аналітики зазначили, що причиною стало стрімке ралі біткоїна й очікування подальшого зростання активу.

Нагадаємо, що 16 грудня 2024 року перша криптовалюта оновила історичний максимум і досягла вище $108 000.

Позитивна динаміка криптовалюти призвела до підвищеного попиту на обладнання з боку майнерів із різних країн. Якщо в першій половині 2024 року компанії з видобутку біткоїна нарощували потужності для успішного подолання халвінгу, то в другій закупівлі відбувалися саме на тлі зростання активу, вважають експерти.

У великому китайському місті Шеньчжень продавці установок для майнінгу зазначають, що популярні Antminer S21 тепер продаються за $5 600, що на 30% дорожче, ніж на початку року.

Більш потужні пристрої Antminer S21 XP коштують $10 165, і вони вже розпродані. На сайті Bitmain Antminer S21 доступний за $5 400 (або $3 780 зі знижкою), але всі пристрої також розкуплені.

Серед головних покупців обладнання виділяються майнери з таких країн, як США, Канада і росія. За заявою аналітиків, навіть покупці з Ефіопії демонструють високий інтерес.

Попри заборону майнінгу в Китаї, експорт обладнання залишається легальним через Гонконг. Завдяки близькості до Шеньчженя і спрощеній логістиці регіон став ключовим центром транзиту пристроїв для міжнародних поставок.

У 2024 році хакери вкрали криптовалюти на $2,2 мільярда

Сума вкрадених внаслідок хакерських атак на криптоплатформи коштів досягла $2,2 млрд у 2024 році, що на 21% вище порівняно з минулим роком. Кількість зломів перевищила 300. Про це йдеться у звіті аналітиків компанії Chainalysis.

Водночас експерти відмітили, що з липня 2024 року спостерігається зниження темпів крадіжок в криптоіндустрії.

У 2021−2023 роках жертвами зловмисників були платформи DeFi-сектору, тоді як в II та III кварталах 2024 року цільовими для хакерів стали централізовані сервіси. Зокрема, значних втрат зазнали DMM Bitcoin та WazirX — на суми $305 млн та $234,9 млн відповідно в травні та липні цього року.

Причиною майже 44% крадіжок стала компрометація приватних ключів. Для централізованих платформ забезпечення безпеки є критично важливим, оскільки вони контролюють доступ до активів користувачів.

Хакери, сфокусовані на зломах приватних ключів, використовували мости та міксери для відмивання коштів, на відміну від хакерів, які використовують інші вектори атак. Останні обирали децентралізовані платформи, зазначили експерти.

Аналітики також вказали, що, серйозною загрозою в кіберпросторі залишаються північнокорейські зловмисники. За деякими даними, повʼязані з КНДР хакери вкрали мільярди доларів у криптовалюті для підтримки ядерної програми КНДР.

За підрахунками експертів, у 2024 році вони викрали близько $1,34 млрд, що на майже 103% більше, ніж показник минулого року. Крім того, ця сума становить 61% від загального числа викрадених активів за рік внаслідок всіх зафіксованих аналітиками інцидентів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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