Маяк для МВФ: Рада підтримала реформу державних інвестицій

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкту № 12245 про внесення змін до Бюджетного кодексу, який передбачає реформу розподілу капітальних видатків держбюджету. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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Серед іншого, законопроєктом передбачається виключити з Бюджетного кодексу терміни «інвестиційний проєкт», «державний інвестиційний проєкт», «державні капітальні вкладення» та одночасно визначити у ньому нові — «публічні інвестиції», «публічний інвестиційний проект», «програма публічних інвестицій», «єдиний проєктний портфель здійснення публічних інвестицій».

Загалом законопроєкт передбачає структурну реформу розподілу більшості капітальних видатків, а його ухвалення є маяком МВФ, пояснила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

За її словами, бюджетні кошти, які раніше були розпорошені по субвенціях і бюджетних фондах, пропонується зібрати під однією «парасолькою» публічних інвестиційних проєктів, які буде розподіляти Стратегічна інвестиційна рада в уряді.

«Туди потрапляють і дорожній фонд, і фонд поводження з радіоактивними відходами, фонд розвитку водного господарства, фонд декарбонізації та енергоефективної трансформації, фонд внутрішніх водних шляхів, і з десяток субвенцій — все тепер має бути відібраним інвестпроєктом. Все, крім ДФРР», — зазначила Підласа.

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На її думку, серед переваги такого підходу: