Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкту № 12245 про внесення змін до Бюджетного кодексу, який передбачає реформу розподілу капітальних видатків держбюджету. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Маяк для МВФ: Рада підтримала реформу державних інвестицій
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Серед іншого, законопроєктом передбачається виключити з Бюджетного кодексу терміни «інвестиційний проєкт», «державний інвестиційний проєкт», «державні капітальні вкладення» та одночасно визначити у ньому нові — «публічні інвестиції», «публічний інвестиційний проект», «програма публічних інвестицій», «єдиний проєктний портфель здійснення публічних інвестицій».
Загалом законопроєкт передбачає структурну реформу розподілу більшості капітальних видатків, а його ухвалення є маяком МВФ, пояснила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.
За її словами, бюджетні кошти, які раніше були розпорошені по субвенціях і бюджетних фондах, пропонується зібрати під однією «парасолькою» публічних інвестиційних проєктів, які буде розподіляти Стратегічна інвестиційна рада в уряді.
«Туди потрапляють і дорожній фонд, і фонд поводження з радіоактивними відходами, фонд розвитку водного господарства, фонд декарбонізації та енергоефективної трансформації, фонд внутрішніх водних шляхів, і з десяток субвенцій — все тепер має бути відібраним інвестпроєктом. Все, крім ДФРР», — зазначила Підласа.
Читайте також: МВФ оновив меморандум з Україною, в якому є нові структурні маяки
На її думку, серед переваги такого підходу:
- пріоритезація капітальних видатків на рівні уряду і концентрація фінансового ресурсу на найбільш важливих проєктах, а не розпорошення по сотнях обʼєктів в десятках розпорядників бюджетних коштів;
- можливість практичного середньострокового планування капітальних видатків, не тільки на папері;
- відбір проєктів за єдиними правилами і критеріями, а не окремі процедури для кожного фонду чи субвенції;
- фінансування з бюджету лише тих обʼєктів, які пройшли оцінки і визнані такими, які можна і потрібно реалізувати (що усуває персональний політичний вплив на розподіл коштів);
- наявність єдиного портфелю інвестиційних проєктів, які можна пропонувати до фінансування міжнародним донорам;
- відображення процесу прийняття рішень щодо публічних інвестиційних проєктів та досягнутих результатів онлайн.
Коментарі