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19 грудня 2024, 18:15

Маяк для МВФ: Рада підтримала реформу державних інвестицій

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкту № 12245 про внесення змін до Бюджетного кодексу, який передбачає реформу розподілу капітальних видатків держбюджету. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкту № 12245 про внесення змін до Бюджетного кодексу, який передбачає реформу розподілу капітальних видатків держбюджету.
Фото: pixabay.com

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Серед іншого, законопроєктом передбачається виключити з Бюджетного кодексу терміни «інвестиційний проєкт», «державний інвестиційний проєкт», «державні капітальні вкладення» та одночасно визначити у ньому нові — «публічні інвестиції», «публічний інвестиційний проект», «програма публічних інвестицій», «єдиний проєктний портфель здійснення публічних інвестицій».

Загалом законопроєкт передбачає структурну реформу розподілу більшості капітальних видатків, а його ухвалення є маяком МВФ, пояснила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

За її словами, бюджетні кошти, які раніше були розпорошені по субвенціях і бюджетних фондах, пропонується зібрати під однією «парасолькою» публічних інвестиційних проєктів, які буде розподіляти Стратегічна інвестиційна рада в уряді.

«Туди потрапляють і дорожній фонд, і фонд поводження з радіоактивними відходами, фонд розвитку водного господарства, фонд декарбонізації та енергоефективної трансформації, фонд внутрішніх водних шляхів, і з десяток субвенцій — все тепер має бути відібраним інвестпроєктом. Все, крім ДФРР», — зазначила Підласа.

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На її думку, серед переваги такого підходу:

  • пріоритезація капітальних видатків на рівні уряду і концентрація фінансового ресурсу на найбільш важливих проєктах, а не розпорошення по сотнях обʼєктів в десятках розпорядників бюджетних коштів;
  • можливість практичного середньострокового планування капітальних видатків, не тільки на папері;
  • відбір проєктів за єдиними правилами і критеріями, а не окремі процедури для кожного фонду чи субвенції;
  • фінансування з бюджету лише тих обʼєктів, які пройшли оцінки і визнані такими, які можна і потрібно реалізувати (що усуває персональний політичний вплив на розподіл коштів);
  • наявність єдиного портфелю інвестиційних проєктів, які можна пропонувати до фінансування міжнародним донорам;
  • відображення процесу прийняття рішень щодо публічних інвестиційних проєктів та досягнутих результатів онлайн.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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